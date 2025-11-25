{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Здание на морском терминале КТК повреждено из-за атаки БПЛА по Новороссийску

Никто не пострадал

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Административное здание на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получило повреждение после атаки БПЛА на город, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"25 ноября 2025 года в результате ночного удара БПЛА по муниципальному образованию (МО) Новороссийск повреждения от поражающих элементов боевой части БПЛА получил административный корпус морского терминала КТК под Новороссийском. В Южной Озереевке расположен главный центр управления Каспийского трубопроводного консорциума, из которого осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз - Новороссийск в России и в Казахстане. Пострадавших не имеется, сразу после объявления общегородского сигнала тревоги "Беспилотная опасность" персонал был эвакуирован в укрытия", - отметили в компании.

При этом операции с погрузкой нефти у выносных причальных устройств приостанавливались во время атаки.

