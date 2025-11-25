В России утвердили индексы платы за коммуналку в 2026 году

Предельный индекс во всех регионах с 1 января будет составлять в среднем 1,7%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило предельные значения индексации платы за коммунальные услуги на 2026 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Этот механизм ограничивает рост совокупной платы за ЖКХ для граждан - не по отдельным услугам, а по квитанции в целом. Для каждого региона устанавливается свой индекс платы для населения, а также допустимое отклонение.

С 1 января 2026 года предельный индекс во всех регионах будет составлять в среднем 1,7%. С 1 октября он различается в зависимости от субъекта. В Москве предел изменения платы - 15%, в Московской области - 12,8%. В Санкт-Петербурге 14,6%, в Ленинградской области - 9,2%. В Хакасии, на Чукотке предельный индекс составит 8%. В Ставропольском крае - 22%.

Как отметили в Федеральной антимонопольной службе, "индексация тарифов необходима для обеспечения стабильной работы комплекса ЖКХ и качества коммунальных услуг для потребителей, а также обновления коммунальной инфраструктуры". Там напомнили, что в каждом муниципальном образовании главой региона устанавливается свой индекс на основании параметров, утвержденных правительством РФ.

Для льготных категорий граждан есть адресная поддержка. Например, существуют субсидии на оплату ЖКУ для семей, у которых коммунальные платежи оказываются больше определенной доли доходов. ФАС проконтролирует соблюдение регионами предельных индексов изменения платы за коммуналку.-