Статья

Поставь себя на счетчик: как сэкономить на платежах за коммунальные услуги

С наступлением осени в России холодает, все меньше становится световой день. Как следствие — растут расходы на обогрев жилья и электроэнергию, а за ними — счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Однако и в этой ситуации можно законно уменьшить итоговую сумму в платежке, если грамотно подойти к решению вопроса. Как это сделать, в том числе с помощью современных цифровых технологий, читайте в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин

Гасите свет. И считайте киловатт-часы

Современные дома, как правило, уже оборудованы счетчиками электроэнергии, которые дифференцируют стоимость киловатт-часов в зависимости от времени суток. Они бывают двух- и трехтарифными. Двухтарифные имеют дневной (с 7:00 до 23:00) и ночной прайс. Ночной — примерно в 2,3 раза дешевле. Например, в Москве с 1 июля 2025 года электричество для домов, оборудованных газовыми плитами, днем стоит 9,45 рубля, а ночью — 4,08 рубля за 1 кВт·ч. Для сравнения: по однотарифному плану электроэнергия стоит 7,87 рубля за 1 кВт·ч в любое время.

Но самый экономный вариант — трехтарифный. По нему дороже всего электричество стоит в утреннее (с 7:00 до 10:00) и вечернее (с 17:00 до 21:00) время — 11,24 рубля за 1 кВт·ч. В так называемое полупиковое время (с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00) его стоимость составляет 7,87 рубля за 1 кВт·ч. Еще дешевле (4,08 рубля) киловатт-час стоит ночью — с 23:00 до 7:00. У граждан, в чьих домах установлены электрические, а не газовые плиты, тарифы будут ниже, но периоды остаются такими же.

Как сэкономить на воде

По данным Школы грамотного потребления, течь бачка унитаза может дать перерасход 60 тыс. литров в месяц (60 кубометров), что обойдется (в соответствии с тарифами 2025 года) москвичу почти в 4 тыс. рублей. Вывод отсюда один — следует внимательно следить за состоянием сантехники.

Читайте также

Жилищно-коммунальная арифметика: откуда берутся цифры в счетах и как избежать переплаты

Также переплата возникнет в случае, если квартира не оборудована приборами учета воды. В соответствии с Федеральным законом №261 "Об энергосбережении", их установка обязательна. Однако не все закон исполняют, тем более что санкций он не предусматривает. Есть только один нюанс — платить придется по нормативам с учетом повышающего коэффициента.

Например, в Москве месячный норматив составляет 6,935 кубометра холодной воды и 4,745 кубометра горячей, коэффициент — 3. То есть столичная семья из трех человек потратит за воду в месяц 13,4 тыс. рублей. Если бы прибор был установлен, а в месяц расходовалось 10 кубометров холодной воды и 5 кубометров горячей, оплата составила бы 2,2 тыс. рублей. Платить по нормативам придется, если счетчик установлен, но передача показаний была просрочена или вовремя не проведена поверка прибора.

"Срок замены и поверки приборов учета указан в его техническом паспорте, который обязательно должны выдать при установке счетчика. Когда придет срок замены прибора учета, его нужно будет в течение 30 дней заменить на новый, даже если кажется, что он исправно работает. Заменить счетчик придется и в случае его неустранимой неисправности", — сообщила ТАСС президент Ассоциации АКОН Лина Ткаченко.

Кстати, в последние годы представителями метрологических компаний нередко представляются мошенники. Чтобы не стать их жертвой, эксперт рекомендует обращаться за поверкой или установкой приборов в свою управляющую компанию (или ресурсоснабжающую организацию) и не соглашаться на предложения представителей сторонних организаций, навязывающих свои услуги.

Газ тоже можно посчитать

Счетчики на газ, в соответствии со ст. 13 ФЗ-261, могут не устанавливаться на объектах, максимальный объем потребления природного газа которых составляет менее чем 2 кубических метра в час. "То есть в квартирах, где установлена только газовая плита, устанавливать счетчики не обязательно. Недобросовестные компании могут вводить жителей в заблуждение и навязывать установку счетчиков газа", — говорит Лина Ткаченко.

По ее словам, экономия от установки газового счетчика зависит от конкретной ситуации. Если прибора учета нет, то счета будут выставляться по нормативам, умноженным на количество прописанных в квартире человек. Если в квартире прописан один человек, а проживает несколько, то, скорее всего, выгоднее прибор не устанавливать. Если же прописано несколько, то лучше поставить счетчик, поскольку даже на младенцев производятся полные начисления.

Стоит также знать о том, что газовый счетчик может установить не каждый. Если дом построен давно, с его монтажом могут возникнуть чисто технические проблемы. И тогда ничего не останется, кроме как платить по общедомовым тарифам.

Установите "умные" счетчики отопления

Счетчики отопления сами по себе не сокращают потребление энергии, но позволяют избежать переплат. Как рассказал ТАСС руководитель проектов в управляющей компании (УК) "Голос. Челябинск" Артем Иванов, такие устройства обладают рядом преимуществ: во-первых, это максимально точный учет потребления, во-вторых — автоматизированная отправка показаний без участия человека.

Читайте также

К Ксении Собчак подали три иска о взыскании платы за жилье и коммуналку

"Также сейчас популярна установка оборудования автоматической терморегуляции в совокупности с системами "умного" дома. Реальная экономия в таком случае достигается при комбинации индивидуальных теплосчетчиков с термоголовками на приборах отопления и иными продвинутыми системами климат-контроля, — отметил эксперт. — Терморегулирующие головки с сервоприводами регулируют подачу теплоносителя, снижая расход при отсутствии жильцов".

"Умный" климат-контроль автоматически уменьшает температуру ночью или в рабочее время до 18 градусов (санитарный минимум) и прогревает квартиру к возвращению жильцов (начинает повышать температуру до комфортной — 23–24 градуса — за два часа до прихода домой). В результате экономия на платежах, по словам Артема Иванова, может составить 15–30%.

Автономные котельные выгоднее

Еще недавно система обогрева в квартирах была безальтернативной — в большинстве многоквартирных домов (МКД) функционировало центральное отопление. Сегодня в новостройках, как правило, проектируются системы отопления с пластинчатыми теплообменниками с установленной погодозависимой автоматикой, а там, где подключение к централизованным системам отопления затруднено, используются автономные газовые котельные.

Читайте также

Управа на управляющих: жителям небольших домов помогут избавиться от поборов

У такого вида котельных есть несколько плюсов. "Это, в первую очередь, снижение стоимости платы за отопление и горячее водоснабжение за счет приготовления данных ресурсов непосредственно на оборудовании котельной, где для этих нужд используется газ, вода и электроэнергия по фактическому потреблению. Во-вторых, — гибкое регулирование температурных режимов, сроков отопительного сезона и сроков подготовки оборудования к новому отопительному периоду", — отмечает Артем Иванов.

Впрочем, признает эксперт, переход на индивидуальные теплообменники с погодозависимой автоматикой в старых домах сложен технически и требует дорогостоящих проектных и монтажных работ. Максимальная экономия, по его словам, достигается за счет комбинации технологий: "умных" счетчиков, автоматизированного регулирования и, где возможно, перехода на нецентрализованные системы отопления. "Владельцам старых зданий стоит начать с установки узлов учета тепла, в то время как новостройки могут сразу проектироваться с автономными решениями", — заключает он.

Проверьте окна

То, что по квартире гуляют сквозняки, выдувающие тепло, становится понятно очень быстро: когда холоднее становится за окном — падает и температура дома. Значит, надо включать обогреватели и тратить дополнительную электроэнергию (и деньги). Самое время проверить, не потеряли ли свои свойства уплотнители на окнах и входной двери. Они могут истрепаться или просто высохнуть от времени.

Пластиковые окна намного герметичнее деревянных, но и они с годами могут разболтаться и выпускать тепло из жилища. Можно попробовать отрегулировать и утеплить их самостоятельно или вызвать мастера. Правда, его работа может обойтись в приличную сумму — многое зависит от используемых материалов. Но обычно специалисты предлагают варианты на любой кошелек, а полученного результата должно хватить минимум на несколько лет, за которые стоимость утепления отобьется.

Замените лампочки

Во-первых, современные светодиодные лампочки потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем люминесцентные и тем более чем лампы накаливания (примерно в 6–8 раз). Во-вторых, они служат гораздо дольше "классических" лампочек. Некоторые производители заявляют срок службы до 10 лет, хотя гарантию (во время которой их можно бесплатно заменить) дают на первые два-три года.

Недостаток у таких ламп один — они дороже ламп накаливания. Но, как и в случае с утеплением окон, в среднесрочной перспективе экономия перекрывает понесенные расходы.

Отключите ненужные услуги

На сегодняшний день далеко не каждый из нас пользуется стационарным домашним телефоном, общедомовой антенной и трехпрограммным радиоприемником. Значит, от них можно отказаться, а на платежах сэкономить. Чтобы попрощаться с домашним телефоном, нужно обратиться с заявлением к своему оператору связи. Кто предоставляет дому антенный сигнал, можно уточнить в управляющей компании и расторгнуть с ними договор. Наконец, радиоточка отключается региональной радиовещательной компанией, в которую также следует подать заявление. Сделать это можно в том числе и через МФЦ.

В некоторых случаях недобросовестные управляющие компании могут даже включать в счет уже не оказываемые жителям дома услуги. Например, оплату охраны, которая давно не осуществляется, или домофона, который у жильцов не установлен. С подобными начислениями необходимо бороться, требуя от УК исключить их из своих платежек.

Оформите льготы или перерасчет

Отдельные категории граждан могут сократить свои счета за "коммуналку" с помощью полагающихся им льгот от государства или региональных властей. Льготы могут помочь сэкономить до 50% стоимости ЖКУ. Но только за одно жилье. Если у льготника несколько квартир, ему придется выбирать, какую именно оплачивать со скидкой.

Читайте также

Путин упомянул Маркса, Энгельса и Ленина в ответе на идею о единых льготах

Перечень льготных категорий граждан, а также размеры скидки устанавливаются региональными властями. На льготы могут претендовать многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры, ветераны войны и других боевых действий, а также их родственники, Герои России и Советского Союза, почетные доноры и многие другие категории. Выяснить свои права и возможности в этой области можно на портале Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Чтобы оформить льготу, следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства с комплектом документов:

паспортом заявителя;

подтверждением отношения к льготной категории;

справкой об отсутствии задолженности по оплате ЖКУ;

выпиской из домовой книги о составе семьи, проживающей по указанному адресу;

документом о праве собственности.

Также можно получить скидку за электроэнергию, направив документ-основание через личный кабинет на сайте энергоснабжающей компании.

Если льготы не полагаются, но гражданин какое-то время не пользуется ЖКУ в квартире, где он зарегистрирован (например, уезжает в отпуск, командировку или временно живет по другому адресу), и жилье пустует, он может запросить у управляющей компании перерасчет платежей. Но необходимо помнить о некоторых условиях. Во-первых, отсутствовать нужно не менее пяти дней. Во-вторых, факт отсутствия необходимо документально подтвердить. В-третьих, нужен акт обследования, что в квартире нет индивидуальных счетчиков и их нельзя установить.

Как еще можно сэкономить

Помимо экономии с помощью счетчиков можно просто более бережно расходовать ресурсы. Вот несколько советов. Закрывать краны на время чистки зубов, бритья или мытья посуды, использовать полную загрузку стиральной и посудомоечной машин (если, конечно, они у вас есть). Вся домашняя техника имеет свой класс энергопотребления: от A до G. Техника категории A потребляет меньше всего, и это стоит учитывать при покупке. Правда, и стоит она дороже других классов, нередко — намного дороже.

Читайте также

Москалькова: ресурсосбережение поможет избежать высоких платежей за ЖКУ

Также вся техника даже в выключенном состоянии потребляет некоторое количество электроэнергии. Поэтому, уходя из дома, лучше выдергивать штепсели из розеток. Кроме, разумеется, холодильника или тех приборов, которые подключены к розеткам в труднодоступных местах.

Можно применить в быту основы физики — при готовке еды выключать электроплиту чуть раньше, она остывает не сразу, поэтому блюда будут успевать доходить. А при разморозке продуктов не использовать лишний раз микроволновку, а выложить их из морозилки заранее.

И последняя рекомендация — оплачивайте коммунальные услуги с кешбэком. Он может быть небольшим, но это все равно снижает стоимость услуг.

Евгений Мазин, Евлалия Самедова