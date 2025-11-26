Сбер в 2026 году ожидает умеренного роста выдач необеспеченных потребкредитов

К уровням 2024 года они вернутся не ранее 2027-го, считает первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Объемы выдач необеспеченных потребительских кредитов в российских банках смогут восстановиться к уровням 2024 года не ранее 2027 года, рассказал в интервью ТАСС первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

"В 2026 году ожидаем умеренного роста объемов выдач необеспеченного кредитования при условии стабильного экономического положения и продолжения тренда на поэтапное снижение ключевой ставки ЦБ. При этом потенциал роста будет ограничен по-прежнему высокими ставками в экономике и действующими регуляторными мерами, направленными на сдерживание кредитования, например, макропруденциальными лимитами. Ожидаем, что на уровень 2024 года по объему рыночных выдач мы сможем выйти не ранее 2027 года", - отметил он.

По словам Царева, показатели заметно ниже результатов 2024 года, почти в два раза, что не позволяет перейти к устойчивому росту кредитного портфеля. В то же время качество портфеля улучшается на фоне нормализации экономической обстановки.