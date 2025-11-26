Сбер считает, что сейчас выгоднее сберегать в рублях

Зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев подчеркнул, что депозиты остаются самыми привлекательными инструментами для сбережений

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сбер отмечает увеличение вкладов в "мягких" валютах, но сейчас выгоднее сберегать в рублях, сообщил в интервью ТАСС первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

"Если брать долю валютных вкладов по балансу портфеля, мы видим рост вкладов физических лиц в "мягкой" валюте (с 1,98% на конец мая до 2,46% на конец октября 2025 года) и снижение в недружественных валютах (с 2,98% до 2,55% за тот же период). Но так как мы с вами живем в рублевой зоне и доходы также получаем в рублях, выгоднее всего пользоваться вкладами в национальной валюте", - отметил он.

Царев подчеркнул, что депозиты остаются сегодня самыми привлекательными инструментами для сбережений, несмотря на серию снижений ключевой ставки.