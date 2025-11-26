Рынок акций РФ в начале основной торговой сессии снижается

Курс юаня опускается после роста в начале торгов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение ведущих индексов. Курс юаня опускается после роста в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,32% - до 2 677,47 и 1 068,21 пункта соответственно. Курс юаня рос на 0,9 копейки - до 11,114 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 671,52 пункта (-0,5%), индекс РТС составлял 1 066,22 пункта (-0,5%). В это же время курс юаня опустился до 11,082 рубля (-2,25 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии (07:00 мск) снижался на 0,19% и находился на уровне 2 680,94 пункта.