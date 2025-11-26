Испытание авиадвигателя ПД-8 в условиях ливня показали на видео

Двигатель подтвердил надежную работу

ТАСС, 26 ноября. Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) показала видео испытаний авиационного двигателя ПД-8 для самолета Superjet в условиях ливня.

На кадрах показана работа специально созданной для испытаний системы, позволяющей распылять несколько тонн воды.

Испытания состояли из трех циклов: они включали в себя различные режимы работы двигателя от малого газа до взлетного режима, в том числе с выполнением резких наборов и сбросов оборотов. В процессе подтвердилась надежная работа силовой установки при воздействии ливня, считающегося одним из самых сложных погодных условий.