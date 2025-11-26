Минтранс планирует выйти с законом о беспилотных авто в 2027 году

По словам первого замглавы министерства Константина Пашкова, внедрение современных технологий на транспорте будет проходить максимально естественно для пассажиров

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Минтранс планирует в следующем году выйти с законом о высокоавтоматизированных транспортных средствах, сообщил первый замглавы министерства Константин Пашков. По его словам, сейчас в РФ в экспериментальном режиме используется 100 беспилотных машин.

"Уже в следующем году министерство планирует выйти с законом о высокоавтоматизированных автономных транспортных средствах, закон о ВАТС так называемый, который будет отвечать на многие из вопросов", - сказал он на конгрессе молодых ученых.

Пашков отметил, что министерство особое внимание уделяет направлению роботизации. "Вы знаете, что мы входим в тройку стран мира по системам автономности - [есть] и беспилотный трамвай, и беспилотные грузовики, о которых сегодня говорят, их уже сегодня 100 - и не только М-11, но это и ЦКАД, а далее курс - это вся Россия", - сказал первый замминистра.

По его словам, внедрение современных технологий на транспорте будет проходить максимально естественно для пассажиров. "Здесь, на небольшой территории, в содружестве с правительством Москвы сегодня апробируются технологии, о которых мы все уже слышали, но мы даже не заметим с вами, как они войдут в нашу жизнь: эта бесшовность, эта автономность-беспилотность, эта возможность пользоваться транспортом, не имея в руках ни билета, ни паспорта, ни каких-либо документов. Это будет также просто и естественно, как вы в детстве брали велосипед возле своего подъезда и куда-то ехали, и никто же вас не спрашивал, кто вы, где ваши права и сколько вам лет", - отметил Пашков.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин сообщал ТАСС, что принятие закона позволит запустить автомобили без водителя в кабине на российских дорогах уже в 2027 году.

Осенью кабмин продлил срок действия экспериментального правового режима в рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры" по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств до 12 ноября 2028 года, в рамках чего беспилотные грузовики без водителя будут ездить на трассах М-11 "Нева" и ЦКАД. В эксперименте теперь задействованы 13 регионов: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Новгородская, Владимирская, Нижегородская, Свердловская, Тверская области, Пермский край, а также Республика Башкортостан, Республика Татарстан и Чувашская Республика.