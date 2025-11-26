Минтранс оценил экономию от сокращения досмотра авто на погранпереходах

Она составляет 100 млрд рублей

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Минтранс оценивает в 100 млрд рублей экономический эффект от сокращения времени досмотра автомобилей на погранпереходах до 10 минут, сообщил первый замглавы министерства Константин Пашков на Конгрессе молодых ученых.

"У нас задача - 10 минут, коллеги. Что такое 10 минут? Мы посчитали - это примерно 100 млрд рублей экономии", - сказал он.

Среднее время прохождения грузового автомобиля через границу РФ сейчас составляет 38 минут, говорил вице-премьер РФ Виталий Савельев. Ранее президент РФ Владимир Путин поручал правительству совместно с ФСБ принять решения, которые позволят сократить время досмотра грузового транспорта на государственной границе с РФ до 10 минут.