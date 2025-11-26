"Крошка картошка" не выявила подтвержденных случаев отравлений едой сети

В пресс-службе отметили, что сеть последовательно соблюдает требования санитарного законодательства и внутренних стандартов качества

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. На данный момент подтвержденных случаев пищевых отравлений продукцией сети предприятий быстрого питания "Крошка картошка" не обнаружено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети.

"На текущий момент подтвержденных случаев пищевых отравлений, находящихся в причинно-следственной связи с работой сети, не зафиксировано", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сеть последовательно соблюдает требования санитарного законодательства и внутренних стандартов качества. В связи с публикацией Telegram-канала Shot проверки, касающейся одной из франчайзинговых точек сети, "Крошкой картошкой" инициирована собственная внеплановая проверка франчайзингового кафе, а также отбор образцов продукции как с производства, так и непосредственно из ресторана. По итогам проверок при необходимости будут приняты все предусмотренные стандартами бренда меры.

"Также мы видим, что в информационном пространстве появляются сообщения со ссылками на отдельных гостей, сообщающих о плохом самочувствии. Каждое подобное обращение фиксируется и проверяется в установленном порядке. По всем случаям проводится внутренняя проверка, включая анализ сырья, соблюдение технологических процессов и условий хранения, а также, при наличии оснований, лабораторные исследования", - отметили в компании.

Ранее "Крошка картошка" начала проверку после публикации Telegram-канал Shot о том, что в одном из заведений сети обнаружена кишечная палочка, а сотрудники продают просроченную продукцию и готовят грязными приборами.