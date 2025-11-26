СФ одобрил повышение МРОТ с 2026 года до 27 093 рублей

Это повлияет на заработную плату около 4,6 млн работников

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей в месяц с 1 января 2026 года.

Изменения внесены в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда". С 1 января 2025 года МРОТ составляет 22 440 рублей в месяц.

Авторы документа отмечают, что увеличение минимального размера оплаты труда будет способствовать обеспечению увеличения зарплаты около 4,6 млн работников.