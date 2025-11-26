Кабмин изучит введение турналога при сдаче в аренду жилых домов в 2026 году

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что Минфин и Минэкономразвития определятся с тем, как оценивать сдачу квартир в аренду для проживания и рассматривать ли их как те помещения, которые используются бизнесом и с которых платят туристический налог

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минфин и Минэкономразвития в 2026 году изучат возможность взимания туристического налога при сдаче в аренду жилых домов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Совета Федерации.

"Мы в следующем году хотели проанализировать вопрос сдачи жилых домов в качестве площадей для проживания и соответственно применения в таких случаях налогообложения туристическим налогом", - сказал он.

"В следующем году мы вернемся к этому вопросу и соответственно вместе определимся и с тем, как оценивать сдачу квартир в аренду для проживания и рассматривать ли их как те помещения, которые используются бизнесом и с которых платят туристический налог", - заключил Силуанов.