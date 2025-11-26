Акции НКХП на Мосбирже падали почти на 7%

Динамика отмечена на заявлении замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что время зерновой сделки ушло

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) снижались почти на 7%, следует из данных торгов. Такая динамика отмечена на заявлении замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что время зерновой сделки ушло.

По данным Мосбиржи на 14:39 мск, акции компании снижались на 6,95% - до 495 рублей за бумагу. К 16:13 мск акции НКХП замедлили снижение и находились на уровне 505 рублей за бумагу (-5,08%).

По словам Рябкова, есть понимание, что в сфере продовольственной безопасности необходимы действенные работоспособные усилия. Он добавил, что Евросоюз саботировал реализацию целой серии пониманий, которые помогали бы выравниванию ситуации на продовольственных рынках и давали бы возможность странам и особо нуждающимся в продовольствии людям, которые в этих странах живут, получать его из России по приемлемым ценам.

23 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен в ходе запланированного на понедельник телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поднять вопрос о возобновлении договоренностей по зерновому коридору.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" управляет работой грузового терминала для зерновых и оказывает услуги по транспортировке зерновых.