ФНС: при неуплате имущественных налогов физлиц пени будут начисляться с 2 декабря

Налоговый орган может направить требование об уплате

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ напомнила, что в случае неуплаты имущественных налогов физических лиц до 1 декабря, начисление пеней начнется уже на следующий день. Об этом сообщило ведомство в официальном Telegram-канале ФНС.

"Если указанные в уведомлении налоги не будут оплачены вовремя, то уже со 2 декабря задолженность по налогам будет расти каждый день за счет начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, последует принудительное взыскание задолженности, в том числе за счет денежных средств на счетах", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФНС будет начислять пени за каждый день просрочки по уплате налогов физических лиц из расчета 1/300 действующей ключевой ставки Центрального банка. В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 16,5%. Таким образом, при просрочке на сумму 100 рублей налоговая служба ежедневно будет начислять пени около 5 копеек.