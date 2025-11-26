Чернышенко: внебюджетная поддержка молодежных лабораторий втрое превышает государственную

Вице-премьер отметил, что многие молодые исследователи уже возглавляют собственные коллективы

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Максим Блинов/ POOL/ ТАСС

СИРИУС /Федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Внебюджетное финансирование разработок молодых исследователей в России ориентировочно в три раза превышают господдержку. Об этом на V Конгрессе молодых ученых, который открылся во вторник в Сочи, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Читайте также

От старта в 2021-м до юбилея в 2025-м. История Конгресса молодых ученых

"Наш главный двигатель - это молодежная наука. Мы делаем на нее ставку. <…> Принципиально важно, что <…> внебюджетное финансирование молодежных лабораторий многократно превышает государственное. Не буду говорить пропорции, но, в общем, раза в три, наверное. Это хороший пример", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что многие молодые исследователи уже возглавляют собственные коллективы, в частности, руководят молодежными лабораториями. На сегодняшний день число таких лабораторий достигло 950. В поездках по регионам он обязательно встречается с руководителями молодежных лабораторий. Инструмент, считает зампред правительства, доказал свою эффективность, и для многих молодых ученых лаборатории стали отличной стартовой площадкой для серьезной научной работы.

В качестве примера вице-премьер поделился впечатлениями от посещения Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук. По его словам, молодые исследователи четырех лабораторий делают разработки для реального сектора экономики. "У них прямо сборка идет, и даже продажа изделий. Это и бортовые системы связи, и электроника различная, специальная аппаратура", - добавил Дмитрий Чернышенко.

Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".

ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.