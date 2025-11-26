ФРС: шатдаун негативно повлиял на покупательскую способность жителей США

В Федеральной резервной системе также отметили, что введенные американской администрацией таможенные пошлины "оказывали давление на производственные издержки"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) негативно сказалась на покупательской способности населения. Такой вывод приводится в опубликованной Бежевой книге Федеральной резервной системы (ФРС) США - отчете, дающем общее представление об экономических тенденциях и проблемах страны.

Читайте также

Шатдауны при Трампе. Антирекорд в 57 дней

Из документа следует, что за отчетный период, завершившийся 17 ноября, "потребительские расходы продолжили снижаться". При этом "некоторые розничные продавцы отметили негативное влияние шатдауна на потребительские расходы".

В отчете также содержатся данные о том, что "производственная активность несколько увеличилась", при этом "пошлины и неопределенность вокруг них продолжали оказывать сдерживающее влияние". "Цены за отчетный период росли сдержанными темпами", - отметили эксперты ФРС, приведя оценки, согласно которым введенные американской администрацией таможенные пошлины "оказывали давление на производственные издержки".

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет 9 ноября в эфире телеканала CBS заявил, что ВВП США может сократиться в четвертом квартале текущего года, если шатдаун затянется. Позднее, однако, законодатели в американском Конгрессе достигли договоренностей относительно дальнейшего финансирования правительства и одобрили соответствующие законопроекты. Президент США Дональд Трамп вечером 12 ноября подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно. Таким образом, рекордный в истории США шатдаун был преодолен на 43-й день.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.