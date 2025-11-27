Посол КНР: турпоток из РФ в Китай с введением безвизового режима вырос на 80%

Чжан Ханьхуэй уточнил, что через пункт пропуска аэропорта Дасин в Пекине за месяц въехали более 30 тыс. российских граждан

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Поток российских туристов, направляющихся в Китай, увеличился на 80% после введения пробного безвизового режима по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Он отметил, что введение китайской стороной безвизового режима для российских граждан "разожгло интерес россиян к поездкам в Китай". "Путешествие «когда захотел - тогда и поехал» стало реальностью, и количество российских туристов, направляющихся в Китай, заметно возросло. По данным китайской стороны, в течение месяца после введения данного режима через пункт пропуска международного аэропорта Дасин в Пекине въехали в общей сложности более 30 тыс. российских граждан, что на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - указал посол.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что безвизовый режим значительно упростил взаимные поездки граждан двух стран и придал "новые жизненные силы" российско-китайскому сотрудничеству в торгово-экономической, культурной и других сферах. "Главная служба пограничного контроля Шанхая проверила в общей сложности 28,8 тыс. россиян, пересекающих границу, из которых 21,2 тыс. воспользовались безвизовым режимом, что составило 73,6% от общего числа въезжающих. Такие города, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Санья и Харбин пользуются широкой популярностью среди россиян", - добавил он.

Посол отметил, что китайская сторона придает большое значение вопросу облегчения взаимных поездок и поддерживает укрепление контактов между народами двух стран. Он напомнил, что российская сторона в свою очередь также дала позитивный ответ по зеркальной мере для китайских граждан. "В ходе недавнего визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай было объявлено, что российская сторона изучает возможность введения аналогичного безвизового режима для китайских туристов. Мы будет двигаться навстречу российской стороне, совместно создавать более благоприятные условия для дальнейшего облегчения взаимных поездок граждан двух стран, превращать важные договоренности лидеров наших стран в реальные результаты, приносящие пользу народам Китая и России, это вносит значимый вклад в непрерывное углубление и продвижение китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", - указал он.

Безвизовый режим для граждан РФ, отправляющихся в КНР, вступил в силу 15 сентября. Путин на встрече с членом Политбюро ЦК КПК, зампредом Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент) Ли Хунчжуном во Владивостоке в сентябре сообщил, что Москва введет в отношении китайской стороны зеркальную меру. 18 ноября российский лидер заверил, что это произойдет в ближайшее время.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:15 мск.