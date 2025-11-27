Парламент Никарагуа одобрил торговые связи с Донецком и Севастополем

Решение будет способствовать расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 27 ноября. /ТАСС/. Парламент Никарагуа одобрил соглашение об установлении торговых отношений с Донецком и Севастополем.

Как отмечается в документе, это решение "будет способствовать расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, обеспечивая условия для развития деловой активности в целях максимального использования их [сторон] потенциала для производства и сбыта конкурентоспособной продукции".

Ранее парламент Никарагуа одобрил соглашения об ассоциации с Луганской Народной Республикой и Херсонской и Запорожской областями. Как отмечал тогда законодательный орган Никарагуа, это позволит расширить экспорт ее продукции.

В документе парламента Никарагуа подчеркивается, что одобрение нынешнего соглашения "является для сторон стратегическим и весомым шагом в укреплении современного международного права, ориентированного на всестороннее развитие братских народов", отмечает в публикации в своем Telegram-канале посольство РФ.

Там напомнили также, что в июле 2025 года сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили президенту России Владимиру Путину послание о том, что Никарагуа признает ДНР и ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области "неотъемлемой частью территории Российской Федерации".