Латвия намерена запретить регулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию

В планах аннулировать уже выданные разрешения на такие перевозки

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 27 ноября. /ТАСС/. Министерство сообщения Латвии разрабатывает проект распоряжения правительства о запрете регулярных автобусных поездок в Россию и Белоруссию. Об этом сообщил портал латвийского гостелерадио LSM со ссылкой на главу ведомства Атиса Швинку.

По его словам, документ необходим, чтобы аннулировать уже выданные разрешения на такие перевозки. Министр отметил, что распоряжение "будет основано на соображениях безопасности и предусматривать возможность пересмотра решения в случае изменения ситуации".

Правительство Латвии 1 ноября запретило нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию. Речь идет о разовых групповых поездках по заранее запланированному маршруту, например, на экскурсии или спортивные мероприятия.

По данным Службы государственной безопасности Латвии, жители республики в 2024 году совершили в два раза больше поездок (в среднем почти 2 тыс. в месяц) в Россию по сравнению с 2023 годом (около 1 тыс. в месяц), несмотря на рекомендации властей.