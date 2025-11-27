ЦБ поддержал скидки на маркетплейсах, но без дискриминации

Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния добавил, что необходимость урегулировать эту ситуацию назрела

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Банк России поддерживает скидки и бонусы на маркетплейсах, но без дискриминации покупателей, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.

"Банк России очень поддерживает и скидки, и бонусы, и никогда не выступал за их отмену. Но что для нас важно, чтобы эти скидки были доступны широкому кругу потребителей и не было дискриминации", - сказал он.

Габуния добавил, что необходимость урегулировать эту ситуацию назрела.

"С учетом того, что сейчас начинает действовать закон о платформенной экономике, нам кажется, самое время это урегулировать. Для всех маркетплейсов, для всех экосистем, независимо от их структуры, доминирует ли там финансовый бизнес или доминирует торговый бизнес. Дискриминация должна быть устранена и у клиентов должен быть равный доступ ко всем благам, которые там происходят", - сказал он.

Ранее ЦБ в Обзоре финансовой стабильности указал, что деятельность бигтехов и их дочерних банков пока не несет системных рисков, ЦБ будет мониторить этот сегмент. Регулятор отмечает, что за последние пять лет торговый оборот маркетплейсов вырос более чем в 13 раз, до 8 трлн рублей, а их доля в обороте розничной торговли, по имеющимся оценкам, к началу 2025 года составила около 14% и продолжит расти.