Путин: импортеры должны "хотя бы шнурки" задекларировать перед ввозом в РФ

Президент призвал заявлять конечного получателя, чтобы Россия могла получить НДС

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Импортеры из Казахстана для начала должны иметь документы "хотя бы на шнурки" перед ввозом в Россию. На это указал президент РФ Владимир Путин, комментируя недавнюю пробку из фур на российско-казахстанской границе.

"Понимаете, в фурах - там все, от гвоздей до бриллиантов и до телевизоров. Но пускай запишут хотя бы шнурки за пять копеек, хотя бы что-то начнут платить. Пусть заявят конечного получателя, чтобы мы и НДС могли получить. Пускай небольшой, но просто нужно навести порядок. Там уже тысячи фур прошло", - сказал президент на пресс-подходе по итогам своего визита в Киргизию.