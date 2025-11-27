Путин: с 2026 года таможня РФ может конфисковать ввозимый товар без документов

Таможня при выборочной проверке будет требовать наличия всех необходимых документов, отметил глава государства

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российская таможня со следующего года при выборочной проверке ввозимых импортных товаров из Казахстана может получить право на их конфискацию, если они будут не задекларированы. На это указал президент РФ Владимир Путин, комментируя недавнюю пробку из фур на российско-казахстанской границе.

"Со следующего года наша таможня при выборочной проверке будет требовать наличия всех необходимых документов. А если их не будет, ну, тогда мы назад их отправлять не будем. Я думаю, что таможни [России и Казахстана] между собой договорятся вплоть до конфискации, наверное", - сказал российский лидер на пресс-подходе по итогам своего визита в Киргизию.