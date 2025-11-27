Путин и Токаев договорились о борьбе с "черным" импортом из Казахстана в РФ

Президент России напомнил, что недавно на границе стран образовалась пробка, вызванная проверкой

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин сообщил, что договорился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым прилагать совместные усилия в борьбе с нелегальным импортом из Казахстана в Россию.

Недавно на российско-казахской границе была образована пробка из грузовиков. Все они перевозили разные товары без каких-либо документов. Пробка была вызвана проверкой, инициированной Путиным.

"Мы разговаривали на эту тему и с президентом Казахстана с Касым-Жомартом Кемелевичем. Он все понял. У него нет никаких вопросов, проблем. Мы договорились о том, что сделаем все, чтобы вот это большое количество грузовиков, которые скопились на нашей границе, на территории Казахстана, чтобы они начали движение в Российскую Федерацию. Между собой таможенные органы наши договорились, что будет заявлена стоимость этих товаров, которые переводятся, указан конечный получатель. И мы постепенно-постепенно пропустим эти грузовики", - рассказал глава российского государства на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

Он заверил, что очереди из грузовиков не будет.

"Пускай это будет, да, это будет фактически почти в рамках зеленого коридора по минимальной стоимости. Ну, хоть что-нибудь пусть заплатят для начала", - сказал президент.