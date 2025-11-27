Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию после утренних ограничений

На запасном аэродроме во Владикавказе остается один самолет

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию после утренних ограничений на его работу, сообщили в Telegram-канале аэропорта. Девять из десяти ушедших на запасные аэродромы самолетов вернулись в Сочи и отправились в города назначения.

Ранее в сочинском аэропорту после ограничений на прием и выпуск самолетов задерживался вылет шести рейсов.

"Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию. <...> На запасном аэродроме во Владикавказе остается одно воздушное судно (рейс N4-480). Остальные самолеты, ушедшие на запасные аэродромы, прибыли в Сочи, обслужены и отправлены в города назначения", - говорится в сообщении.

Угроза атаки БПЛА была объявлена с утра в Сочи и на федеральной территории Сириус, аэропорт Сочи временно не принимал и не выпускал самолеты. По данным Росавиации, на фоне ограничений 10 самолетов ушли на запасные аэродромы.