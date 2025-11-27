Депутат Рады Гончаренко: в Верховную раду внесли проект бюджета на 2026 год

Голосов для его принятия недостаточно, рассказал парламентарий

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Проект бюджета Украины на 2026 год внесен в повестку Верховной рады на 2 декабря, несмотря на то, что фракция правящей партии "Слуга народа" пока не смогла собрать достаточно голосов для его принятия. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"В предварительную повестку дня Рады на 2 декабря все же внесли законопроект о бюджете, но он еще не готов к рассмотрению", - написал Гончаренко в Telegram-канале.

Днем он сообщал, что на тот момент во фракции "Слуга народа" проводили опрос о предстоящем голосовании и набрали порядка 100 голосов. "Даже с теми депутатами, что ответили одобрительно, голосов у "Слуг народа" за согласование бюджета нет", - отмечал он. Для принятия документа необходимы 226 голосов.

По регламенту рассмотрение проекта бюджета на 2026 год во втором чтении должно было завершиться к 20 ноября, а окончательное принятие документа - до 1 декабря. Однако работу над ним пришлось прервать из-за кризиса, спровоцированного публикацией материалов по коррупционному "делу Миндича", в котором замешано окружение Владимира Зеленского. 19 ноября Рада отправила в отставку глав Минюста и Минэнергетики Германа Галущено и Светлану Гринчук. После этого парламент на неопределенное время "перешел в режим консультаций", пленарные заседания не проводятся.

У "Слуги народа" большинство голосов в Верховной раде, что позволяет Зеленскому проводить через парламент все необходимые ему решения. Однако на фоне коррупционного скандала часть депутатов от правящей партии потребовала уволить руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, имя которого также упоминалось в связи с "делом Миндича". Ситуацию осложняет то, что, по информации ряда депутатов, не согласных с голосованием по бюджету поддерживает глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, отношения которого с Ермаком давно уже весьма напряженные. По информации Гончаренко, офис Зеленского рассматривал возможность арестовать Арахамию и предъявить ему обвинение в госизмене.

Другие политические силы заняли еще более жесткую позицию. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" и партия "Голос" потребовали не только увольнения Ермака, но и отставки правительства и формирования новой широкой коалиции в парламенте. Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина". Однако, по данным украинских СМИ, этим партиям вместе не хватает голосов для принятия такого решения: у "Европейской солидарности" 26 голосов в парламенте, у "Батькивщины" - 25 и у "Голоса" - 19. Для формирования коалиции большинства в Раде нужно минимум 226.