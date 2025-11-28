РФ планирует добиться роста товарооборота с Венесуэлой до $400 млн к 203 году

По словам российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко, это позволит республике уверенно войти в десятку ключевых торговых партнеров России в Латиноамериканском регионе

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Кирилл Каллиников/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что товарооборот с Венесуэлой к 2030 году вырастет до $400 млн. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на 19-м заседании Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.

"В фокусе нашей межправительственной комиссии остается наращивание проектной деятельности в соответствии с мероприятиями Плана-2030, - сказал он. - Ожидаем, что выполнение поставленных в Плане целей приведет к росту двустороннего товарооборота до $400 млн к 2030 году". По словам Чернышенко, это позволит Венесуэле уверенно войти в 10 ключевых торговых партнеров России в Латиноамериканском регионе.

Вице-премьер подчеркнул, что за 2025 год показатели российского импорта из Венесуэлы удалось увеличить в три раза. Он также добавил, что крупные российские импортеры заинтересованы в наращивании закупок венесуэльского какао, кофе и морепродуктов. "Более 65 отечественных предприятий готовы поставлять в Венесуэлу высококачественную продукцию российского агропромышленного комплекса", - отметил зампред правительства РФ.

Чернышенко также отметил перспективные области сотрудничества. "Крепкую основу двустороннего сотрудничества составляют совместные предприятия в нефтяном секторе. Они обеспечивают свыше 11% от всего объема добычи нефти в Венесуэле. - указал он. - Видим перспективы по применению российских ядерных технологий для венесуэльского сельскохозяйственного сектора, промышленности, в медицине, образовании". Вице-премьер также обратил внимание, что в настоящее время ведется работа по организации в Венесуэле сборки автотехники "Камаз" и ГАЗ.

Заседание в гибридном формате прошло под председательством Чернышенко и исполнительного вице-президента Боливарианской Республики Делси Родригес. По итогам мероприятия стороны подписали 18 двусторонних документов по сотрудничеству в различных областях и заключительный акт.