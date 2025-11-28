Ozon fresh: в России вырос спрос на икру почти в пять раз в 2025 году

В то же время заметно выросли продажи праздничных салатов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Спрос россиян на икру в первой половине ноября 2025 года вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ozon fresh.

"Рекордный рост спроса в первой половине ноября показало традиционное русское лакомство - покупатели Ozon fresh заказывали икру в 4,6 раз чаще, чем в том же месяце прошлого года", - говорится в тексте.

В то же время заметно выросли продажи праздничных салатов. Так, спрос на крабовый салат за год увеличился почти в 4 раза, на селедку под шубой - в 3,7 раза, на оливье - в 2,6 раза. Россияне также стали в 3,4 раза чаще покупать красную копченую рыбу, поделились эксперты.

По данным аналитиков, в текущем году меню в преддверии праздников чаще дополняют традиционные русские напитки. В октябре-ноябре 2025 года на Ozon fresh иван-чай стали покупать в 28 раз чаще, а морс - в 2,1 раза чаще, чем в 2024 году. Тренд подтверждают и заказы покупателей на маркетплейсе Ozon. По данным сервиса, морс стал в 8 раз популярнее, а интерес к иван-чаю по сравнению с прошлой осенью увеличился почти вдвое. В продуктовые корзины покупателей также вернулся чайный гриб или комбуча - продажи напитка год к году выросли в 1,6 раза.