ВТБ в декабре выделит в отдельное общество заблокированные активы на $900 млн

Банк планирует завершить процесс к 12 декабря, если не возникнет административных задержек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября /ТАСС/. Банк ВТБ завершит выделение заблокированных активов и обязательств объемом $900 млн в отдельное акционерное общество в декабре 2025 года, сообщил журналистам первый заместитель президента - председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

"Само выделение завершится в декабре. Планируем красивую дату - 12 декабря, но могут возникнуть административные задержки. Тем не менее мы планируем завершить это внутри 2025 года", - сказал он.

Пьянов также сообщил, что 20 ноября банк получил решение Комитета банковского надзора Банка России на выделение в рамках закона N 292 активов и обязательств во второе юридическое лицо. "Заявка подавалась в октябре, и мы отразили это как событие после отчетной даты", - уточнил он.

По словам Пьянова, общий объем согласованных активов составит $900 млн, включая валютнономинированные активы и иностранные обязательства. "В рамках волатильного курса, грубо говоря, это около 70 млрд рублей - вы можете ежедневно это пересчитывать по курсу, сумма в рублях будет меняться вслед за курсом", - пояснил он.

В начале ноября 2025 года акционеры ВТБ одобрили выделение заблокированных активов и пассивов в отдельное юрлицо в заочном голосовании, в котором участвовали 2 598 акционеров. Решение было опубликовано 14 ноября на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Федеральный закон N 292 дает право российским банкам до конца 2024 года выделить отдельное юридическое лицо, на которое можно перевести заблокированные в результате санкций активы.

О санкциях

ВТБ весной 2022 года попал под санкции США и Великобритании, против него также были введены санкции ЕС. Ограничения предполагают заморозку активов и запрет на проведение операций с ними физическим и юридическим лицам из этих стран.