РБК: валютная выручка крупных экспортеров РФ сократилась на 15% в начале ноября

Участники рынка также снизили покупку иностранной валюты почти на 75%

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Крупнейшие российские экспортеры в ноябре 2025 года снизили покупку иностранной валюты почти на 75%, также сократилась их валютная выручка на 15%, сообщил РБК со ссылкой источники, знакомые с мониторингом реализации указа президента "Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами".

В первую полную неделю ноября (с 3 по 9 число) сумма внешнеторговой выручки, полученной российскими экспортерами, которые отчитываются по указу президента "Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами", сократилась на 15% по сравнению со средненедельным значением октября. За указанную неделю компании получили эквивалент 252,7 млрд рублей ($3,1 млрд по среднему курсу Банка России за период), из которых 106 млрд - в рублях, сообщили источники издания.

Ограниченные покупки валюты привели к росту чистых продаж, что поддержало курс рубля, пояснили в РБК.

США 22 октября ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла", которые заблокировали активы компаний в американских институтах и угрожают вторичными санкциями за сотрудничество с ними. Санкции США вступили в полную силу 21 ноября после истечения генеральной лицензии Минфина.

Как отметило издание, в ноябре экспортные цены на российскую нефть снизились до $40 за баррель, а морские отгрузки нефти и конденсата сократились на 20% по сравнению с октябрем, но рубль остается стабильным.