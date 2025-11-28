Швейцарский бизнесмен Гантнер отверг обвинения в подкупе Трампа

Соучредитель инвестиционной компании Partners Group заявил, что преподнесенные президенту США часы Rolex и слиток золота представляют собой не подкуп, а часть дипломатического этикета

ЖЕНЕВА, 28 ноября. /ТАСС/. Преподнесенные президенту США Дональду Трампу в ходе встречи со швейцарскими бизнесменами часы Rolex и слиток золота представляют собой не подкуп, а часть дипломатического этикета. Об этом заявил один из участников встречи, соучредитель инвестиционной компании Partners Group Альфред Гантнер.

Отвечая на критику тех, кто увидел в подарках подкуп, Гантнер отметил, что их стоимость "сопоставима со стоимостью подарков других стран и компаний". По словам бизнесмена, ранее Катар подарил США самолет стоимостью около $500 млн, а Республика Корея - чрезвычайно ценную историческую корону из золота. Кроме того, подношения швейцарцев были "символическими и несли в себе определенный посыл", подчеркнул Гантнер.

"С помощью золота мы хотели показать, что женевская компания MKS через несколько месяцев начнет производить такие слитки в Оклахоме, - сказал он газете Der Tages-Anzeiger. - А с помощью настольных часов Rolex <…> - что швейцарская экономика не будет терять времени, чтобы устойчиво сократить торговый дефицит США."

Ранее телекомпания RTS сообщила, что два депутата от швейцарской партии "зеленые" обратились в генпрокуратуру с требованием дать оценку действиям бизнесменов, подаривших Трампу часы Rolex и слиток золота в надежде уговорить его снизить пошлины на импорт товаров из конфедерации. Парламентарии увидели в этом жесте коррупционные действия и потенциальное нарушение уголовного кодекса. Теперь генпрокурор Швейцарии должен принять решение касательно начала расследования.

4 ноября шесть швейцарских миллиардеров, включая руководителей компаний, которым принадлежат люксовые бренды Rolex и Cartier, встретились в Вашингтоне с Трампом в надежде добиться снижения пошлин на импорт товаров из Швейцарии на 39%. Швейцарские СМИ сообщали, что в ходе встречи Трампу были подарены часы Rolex и слиток золота. 14 ноября власти Швейцарии заявили о том, что им удалось договориться с США о снижении таможенных пошлин на товары швейцарского производства до 15%, что ставит швейцарскую экономику вровень с конкурентами из Евросоюза. При этом договоренности вступят в силу не раньше, чем стороны урегулируют все технические вопросы, что может занять месяцы.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. 1 августа он подписал указ о тарифах в размере от 15 до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Они вступили в силу 7 августа. Наиболее высокие пошлины назначены для Сирии (41%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%) и Сербии (35%).