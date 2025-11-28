Reuters: ЕС рискует попасть в финансовую "черную дыру" из-за плана США по Украине

Агентство также отмечает, что Евросоюз столкнулся с проблемами при обсуждении темы выделения Киеву репарационного кредита за счет замороженных на Западе активов России

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Реализация предложенного США плана урегулирования конфликта на Украине может привести к тому, что ЕС окажется в экономической "черной дыре". Об этом пишет агентство Reuters.

По его утверждению, Киев при Владимире Зеленском вряд ли согласится отказаться от утраченных территорий, а без окончательного урегулирования территориального спора маловероятно, что Украину примут в ЕС. Reuters считает, что это создаст очаг неопределенности, который будет оказывать негативное влияние на экономику Европы в течение многих лет.

Как заявил агентству европейский чиновник, стоимость восстановления Украины почти достигла $600 млрд. Всемирный банк утверждал, что Украина должна восстанавливаться за счет иностранных правительств, международных организаций и частных инвесторов. Однако Киев вряд сможет привлечь частный иностранный капитал, пишет Reuters. Следовательно, восстановление Украины в первую очередь ляжет на государства.

Агентство также указывает на проблемы, с которыми столкнулся ЕС при обсуждении темы выделения Киеву так называемого репарационного кредита за счет замороженных на Западе российских активов. Некоторые государства ЕС, в первую очередь Бельгия, где хранится большая часть активов, выступают против такого шага. Российская сторона также неоднократно предупреждала, что на конфискацию российских активов последуют ответные меры. Таким образом, считает агентство, бремя финансирования Киева в первую очередь ляжет на европейские страны и если этот процесс затянется, а на Украине будет сохраняться нестабильность, это грозит тем, что сообщество может попасть в экономическую "черную дыру".