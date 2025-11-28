Эксперт Салихов: рост рынка РЗМ свидетельствует о формировании новой отрасли

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Динамичный рост рынка редкоземельных металлов (РЗМ), объем которого к 2030 году достигнет $23 млрд, свидетельствует о формировании новой отрасли. Такое мнение на V конгрессе молодых ученых в Сириусе высказал первый проректор университета науки и технологий МИСИС Сергей Салихов.

"Рынок РЗМ общемировой примерно $8-9 млрд. При этом к 2030 году есть ожидания по резкому, скачкообразному росту уже до $23 млрд, - сказал Салихов. - Это фактически свидетельствует о формировании новой отрасли экономики, к которой надо быть готовыми с точки зрения как научно-технического задела, так и подготовки кадров".

Как отметил проректор МИСИС, Россия располагает значительными разведанными запасами РЗМ, которые на сегодняшний день оцениваются в 28,6 млн тонн.

