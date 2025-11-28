Венгрия продолжит диалог с Россией по энергетике

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отметил, что "хотел бы детально обсудить этот круг вопросов" на встрече с российским лидером Владимиром Путиным

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает продолжить диалог с Россией по вопросам энергетики. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

"Венгрия заинтересована в поддержании энергодиалога с вашей страной", - сказал глава правительства, обращаясь к российскому лидеру. Орбан отметил, что "хотел бы детально обсудить этот круг вопросов" на встрече с Путиным.

Направляясь с Москву, Орбан заявлял, что для него главной целью переговоров "является дальнейшее обеспечение энергоснабжения Венгрии". Премьер напомнил, что в его стране сохраняются самые низкие цены в Европе на топливо и сырье для промышленности и домохозяйств. "Это происходит потому, что у нас есть доступ к дешевым российским нефти и газу, цены на которые ниже международного уровня", - пояснил он.

Венгрия по-прежнему получает большую часть нефти из России по нефтепроводу "Дружба", а газа - по трубопроводу "Турецкий поток". Как отмечал глава МИД Петер Сийярто, в этом году в Венгрию из РФ поступило 8,5 млн тонн нефти и более 7 млрд куб. м природного газа.