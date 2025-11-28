Рост товарооборота и взвешенная позиция по Украине. Путин и Орбан провели встречу
11:26
Отношения Москвы и Будапешта основаны сейчас на прагматизме и "на самом лучшем из того, что было" в их истории, заявил президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Он также поблагодарил Орбана за готовность принять в Будапеште российско-американские переговоры. По словам Путина, он будет рад воспользоваться предложением, если договоренность о саммите будет достигнута.
ТАСС собрал основные заявления главы государства.
Российско-венгерские отношения
- Отношения России и Венгрии сохраняются и развиваются, "несмотря на все сложности сегодняшнего дня".
- Они основаны сейчас на прагматизме и "на самом лучшем из того, что было" в их истории.
- Снижение товарооборота России и Венгрии произошло из-за внешних ограничений, но все равно в этом году отмечается "некоторый рост - небольшой, скромный, но все-таки семь с лишним процентов".
- Энергосотрудничество между двумя странами довольно обширно, но и "и здесь есть вопросы и проблемы", которые требуют обсуждения.
О возможности саммита Россия-США в Будапеште
- Венгрия стоит на взвешенной позиции по украинскому вопросу, и Россия это отмечает: "Мы знаем вашу взвешенную позицию по украинскому вопросу".
- Россия признательна Венгрии за готовность принять в Будапеште саммит РФ-США: "Спасибо за то, что вы так откликнулись на возможную встречу между мной и президентом Соединенных Штатов [Дональдом Трампом] именно в вашей стране".
- Идея о проведении российско-американского саммита в Будапеште принадлежала Трампу: "Это было предложение Дональда [Трампа]".
- Не исключено, что переговоры России и США приведут к проведению саммита в Будапеште: "Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому очень рад".