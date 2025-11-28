Статья

Рост товарооборота и взвешенная позиция по Украине. Путин и Орбан провели встречу

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин © Владимир Гердо/ ТАСС

Отношения Москвы и Будапешта основаны сейчас на прагматизме и "на самом лучшем из того, что было" в их истории, заявил президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Он также поблагодарил Орбана за готовность принять в Будапеште российско-американские переговоры. По словам Путина, он будет рад воспользоваться предложением, если договоренность о саммите будет достигнута.

ТАСС собрал основные заявления главы государства.

Российско-венгерские отношения

Отношения России и Венгрии сохраняются и развиваются, "несмотря на все сложности сегодняшнего дня".

Они основаны сейчас на прагматизме и "на самом лучшем из того, что было" в их истории.

Снижение товарооборота России и Венгрии произошло из-за внешних ограничений, но все равно в этом году отмечается "некоторый рост - небольшой, скромный, но все-таки семь с лишним процентов".

Энергосотрудничество между двумя странами довольно обширно, но и "и здесь есть вопросы и проблемы", которые требуют обсуждения.

О возможности саммита Россия-США в Будапеште