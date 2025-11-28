ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитикаВстреча Путина и Трампа в Будапеште

Путин не исключил, что диалог с США приведет к саммиту в Будапеште

Президент России поблагодарил премьера Венгрии Виктора Орбана за готовность принять в городе российско-американские переговоры
Редакция сайта ТАСС
10:55
обновлено 11:10
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил премьера Венгрии Виктора Орбана за готовность принять в Будапеште российско-американские переговоры. Российский лидер будет рад воспользоваться предложением, если договоренность о саммите будет достигнута.

Читайте также

Рост товарооборота и взвешенная позиция по Украине. Путин и Орбан провели встречу

"Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому очень рад и хочу вас поблагодарить за готовность оказать содействие", - сказал Путин на встрече с Орбаном. 

Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияВенгрия