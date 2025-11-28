Путин не исключил, что диалог с США приведет к саммиту в Будапеште

Президент России поблагодарил премьера Венгрии Виктора Орбана за готовность принять в городе российско-американские переговоры

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил премьера Венгрии Виктора Орбана за готовность принять в Будапеште российско-американские переговоры. Российский лидер будет рад воспользоваться предложением, если договоренность о саммите будет достигнута.

"Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому очень рад и хочу вас поблагодарить за готовность оказать содействие", - сказал Путин на встрече с Орбаном.