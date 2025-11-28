Путин: отношения России и Венгрии развиваются

По словам президента РФ, контакт с Будапештом сохраняется, несмотря на все "сложности сегодняшнего дня"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сложности сегодняшнего дня не препятствуют развитию отношений России и Венгрии. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"Я очень рад вас видеть. Мы с вами в контакте, по телефону разговариваем, и наши коллеги постоянно общаются. Мне очень приятно отметить, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, наши отношения сохраняются и продолжают развиваться", - сказал Путин.