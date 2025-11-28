Путин: предложение о саммите в Будапеште исходило от Трампа
10:53
обновлено 11:05
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Идея о проведении российско-американского саммита в Будапеште принадлежала президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Это было предложение Дональда [Трампа]. Но он сразу сказал: у нас хорошие отношения с Венгрией, у тебя с Виктором [Орбаном] хорошие отношения, у меня, предлагаю этот вариант. Конечно, мы с удовольствием согласились", - рассказал Путин.