Путин: предложение о саммите в Будапеште исходило от Трампа

Президент США выбрал Будапешт из-за хороших отношений трех сторон, отметил президент

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Идея о проведении российско-американского саммита в Будапеште принадлежала президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Это было предложение Дональда [Трампа]. Но он сразу сказал: у нас хорошие отношения с Венгрией, у тебя с Виктором [Орбаном] хорошие отношения, у меня, предлагаю этот вариант. Конечно, мы с удовольствием согласились", - рассказал Путин.