Путин поблагодарил Орбана за готовность принять в Будапеште саммит РФ - США
10:52
обновлено 10:59
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров в Кремле выразил благодарность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за готовность принять в Будапеште российско-американский саммит.
"Спасибо за то, что вы так откликнулись на возможную встречу между мной и президентом Соединенных Штатов [Дональдом Трампом] именно в вашей стране", - сказал Путин Орбану.