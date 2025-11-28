Путин поблагодарил Орбана за готовность принять в Будапеште саммит РФ - США

Президент РФ выразил благодарность премьер-министру Венгрии за то, что он откликнулся на возможную встречу с лидером США Дональдом Трампом

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров в Кремле выразил благодарность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за готовность принять в Будапеште российско-американский саммит.

"Спасибо за то, что вы так откликнулись на возможную встречу между мной и президентом Соединенных Штатов [Дональдом Трампом] именно в вашей стране", - сказал Путин Орбану.