Путин назвал взвешенной позицию Орбана по украинской тематике

Москва отмечает позицию венгерского премьера, сказал президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Будапешт стоит на взвешенной позиции по украинскому вопросу, и Москва это отмечает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Читайте также

Рост товарооборота и взвешенная позиция по Украине. Путин и Орбан провели встречу

"Мы знаем вашу взвешенную позицию по украинскому вопросу", - обратился российский лидер к венгерскому премьеру.