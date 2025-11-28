Путин назвал взвешенной позицию Орбана по украинской тематике
Редакция сайта ТАСС
10:48
обновлено 10:53
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Будапешт стоит на взвешенной позиции по украинскому вопросу, и Москва это отмечает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Читайте также
Рост товарооборота и взвешенная позиция по Украине. Путин и Орбан провели встречу
"Мы знаем вашу взвешенную позицию по украинскому вопросу", - обратился российский лидер к венгерскому премьеру.