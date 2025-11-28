Путин отметил хорошее сотрудничество РФ и Венгрии в области энергетики

Страна активно закупает энергоносители из России и, как отмечал премьер Виктор Орбан, считает это важной опорой для своей экономики

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Энергосотрудничество России и Венгрии довольно обширно, но и оно требует обсуждения на уровне руководителей стран. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Конечно, в области энергетики у нас большое сотрудничество, хорошее очень, - заметил Путин. - И здесь есть вопросы и проблемы, которые требуют нашего обсуждения".

Венгрия активно закупает энергоносители из России и, как отмечал Орбан, считает это важной опорой для своей экономики. Венгерский премьер считает этот вопрос настолько принципиальным для своей страны, что, в отличие от других государств Европы, добился от США исключения из антироссийских санкций в этой сфере.