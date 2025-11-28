Путин: отношения России и Венгрии основаны сейчас на прагматизме
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российско-венгерские отношения основаны сейчас на прагматизме и "на самом лучшем из того, что было" в их истории. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
"Мы хорошо знаем, что в нашей истории были разные периоды, но сегодня наши отношения основаны на самом лучшем из того, что было и на прагматизме, на прагматичном подходе к развитию двусторонних связей", - сказал Путин.