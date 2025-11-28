Орбан: Венгрия понесла большие экономические потери из-за конфликта на Украине

Это также верно в отношении Европы, отметил венгерский премьер

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Экономика Венгрии серьезно пострадала из-за конфликта на Украине и блокирования торговли между ЕС и Россией.

Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на переговорах в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

"Венгрия в полной мере ощущает влияние украинского конфликта на себе, неся ощутимые экономические потери. Экономическое взаимодействие блокируется боевыми действиями. Это верно как в отношении Европы, так и в отношении нас", - отметил он.