Мерц стремится учесть "справедливые интересы Бельгии" в вопросе активов России

Канцлер Германии подчеркнул, что в этом случае любое решение остается исключительно за Евросоюзом и странами - членами ЕС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что по-прежнему считает "соразмерным и правильным инструментом" использование замороженных в ЕС российских активов для поддержки Киева.

"Мы стремимся найти общее решение в ЕС", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом в Берлине. "Бельгийский премьер [Барт Де Вевер] еще раз подробно обозначил свою позицию", - подтвердил Мерц. По его оценке, ЕС сможет "соблюсти справедливые интересы Бельгии" в этом вопросе.

"Я знаю о его сомнениях, я могу их понять, у него хорошие аргументы. Но я думаю, что у нас тоже хорошие аргументы", - утверждал канцлер.

При этом Мерц особо подчеркнул, что "любое решение об использовании замороженных в ЕС российских государственных активов остается исключительно за Евросоюзом и странами - членами ЕС".

Ранее газета Financial Times сообщила, что премьер-министр Бельгии заявил в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что быстрая финализация плана Европейского союза по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины разрушит шансы на достижение потенциального мирного соглашения. По ее данным, возражения Де Вевера подготовлены для предстоящего саммита ЕС 18-19 декабря, на котором лидеры должны определить дальнейший подход к поддержке Киева.

В четверг бельгийская компания Euroclear предупредила, что использование замороженных российских активов в пользу Украины может привести к росту долговых обязательств ЕС и отпугнет инвесторов. Как ранее заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, вне зависимости от схемы, по которой может произойти экспроприация активов, это будет воровством. Он предупредил, что ответ России "последует немедленно" и заставит Запад "считать убытки".