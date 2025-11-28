Новак встретился с министром внешнеэкономических дел КНДР

Вице-премьер РФ и Юн Чжон Хо обсудили двустороннее сотрудничество в разных сферах

Вице-премьер РФ Александр Новак © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо, стороны обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах. Об этом говорится в сообщении правительства России.

"Сегодня мы следуем подписанному в июне 2024 года в ходе Пхеньянского саммита президентом России Владимиром Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном основополагающему договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который придал мощный импульс развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами по всем направлениям", - отметил вице-премьер, его слова приводятся в сообщении кабмина.

В последние годы сотрудничество между РФ и КНДР заметно активизировалось. В конце октября экономическая делегация РФ во главе с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым побывала в Пхеньяне. В июне 2024 года было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.

Кроме того, 27 ноября в Москве прошло XII заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между России и КНДР. С российской стороны межправкомиссию возглавляет Козлов.