Россиянам напомнили о последнем в 2025 году дне уплаты налогов без пени

До 1 декабря необходимо оплатить налоги за 2024 год, это можно сделать онлайн или через личный кабинет налогоплательщика, "Госуслуги" и мобильные приложения банков в любой день

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россияне в 2025 году смогут оплатить налоги без пени по 1 декабря включительно, на предшествующих этому дню выходных расчет можно произвести онлайн. Об этом ТАСС рассказал адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

До 1 декабря россиянам необходимо уплатить налоги за 2024 год. Владельцы недвижимости, земельных участков и транспортных средств должны заплатить транспортный, земельный налоги, налог на имущество физических лиц и налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

"По законодательству России срок уплаты, который пришелся на выходной, переносится на следующий за ним рабочий день, - сказал Григориади. - Это означает, что если бы 1 декабря выпадало на выходной день, то платить можно было бы не позднее следующего понедельника, 2 декабря. Но у нас в 2025 году 1 декабря - это понедельник, и оплачивать налоги можно по 1 декабря включительно без начисления пени".

Вместе с тем он дал совет оплачивать налоги заранее, а не в последний рабочий день. "Можно оплачивать налоги онлайн или через личный кабинет налогоплательщика, "Госуслуги" и мобильные приложения банков в любой день, в том числе в выходные, но с точки зрения учета срок будет считаться именно датой следующего рабочего дня после выходных", - сказал он.

Юрист также обратил внимание на то, что в 2026 году порядок оплаты налогов изменится: по новым правилам, в случае, когда последний день срока уплаты налога, включая авансовый платеж по налогу, приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством РФ или актом президента РФ выходным или нерабочим праздничным, то днем окончания срока уплаты такого налога считается рабочий день, который предшествует выходному или праздничному дню. "Правило, по которому срок уплаты переносится на рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем, будет действовать в дальнейшем только для уплаты взносов и сборов", - пояснил он.