Сийярто: встреча Орбана и Путина обеспечила гарантию энергетической безопасности

Согласованные объемы газа и нефти будут поступать в необходимые сроки, отметил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 28 ноября. /ТАСС/. Результаты встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина в Москве обеспечили гарантию венгерской энергетической безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, присутствовавший на переговорах лидеров двух стран в Кремле.

Он отметил, что Венгрия достигла на этих переговорах своей главной цели, которая заключалась в том, чтобы "получить гарантии своей энергетической безопасности". "Я рад сообщить, что президент России заверил премьер-министра Виктора Орбана, что Россия выполнит свои контрактные обязательства как в части поставок природного газа, так и нефти. Согласованные объемы будут поступать в Венгрию в необходимые сроки", - сказал глава МИД в программе телеканала М1.