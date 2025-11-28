АТОР: турпоток между Россией и Саудовской Аравией может вырасти после отмены виз

Показатель может увеличиться в два-три раза, сообщили в Ассоциации туроператоров РФ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Туристический поток между Россией и Саудовской Аравией может вырасти в два-три раза после введения безвизового режима, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Как отметил вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, в случае введения безвиза между Россией и Саудовской Аравией въездной турпоток может увеличиться в два-три раза к лету будущего года", - говорится в сообщении.

Эксперт отметил, что многие туристы из России едут в Саудовскую Аравию, чтобы побывать на святой для мусульман земле, в том числе и вне чартерных туров. "И отмена виз для них - огромный подарок, потому что $150 с человека - неплохая экономия", - объяснил он.

Вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора "Интурист" Александр Мусихин ожидает роста турпотока в Россию из Саудовской Аравии.

"Российское направление в Саудовской Аравии известно и популярно, и уже несколько последних лет. Въездной турпоток только увеличивается, кратно обогнав по объемам "допандемийный" 2019 год. По итогам первых девяти месяцев 2025 года Саудовская Аравия входит в топ-5 стран-поставщиков туристов в Россию", - напомнил эксперт.

Ранее правительство России одобрило возможное подписание соглашения о взаимной отмене визового режима между РФ и Саудовской Аравией.