WSJ: Уиткофф надеется, что США, РФ и Украина станут торговыми партнерами
Редакция сайта ТАСС
03:01
НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что если мирный план США будет принят, то это поможет предотвратить новые конфликты и сделать Соединенные Штаты, Россию и Украину партнерами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
Читайте также
Переговоры в Швейцарии. Итоги обсуждения мирного плана по Украине
"Если мы сделаем все это (примем план США по урегулированию конфликта на Украине - прим. ТАСС), <...> это, естественно, станет защитой от будущих конфликтов", - сказал он газете, описывая надежды на то, что три страны в конечном счете смогут поддерживать торговые отношения.