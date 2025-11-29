WSJ: Уиткофф надеется, что США, РФ и Украина станут торговыми партнерами

Спецпосланник американского президента также считает, что принятие мирного плана "станет защитой от будущих конфликтов"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что если мирный план США будет принят, то это поможет предотвратить новые конфликты и сделать Соединенные Штаты, Россию и Украину партнерами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Читайте также

Переговоры в Швейцарии. Итоги обсуждения мирного плана по Украине

"Если мы сделаем все это (примем план США по урегулированию конфликта на Украине - прим. ТАСС), <...> это, естественно, станет защитой от будущих конфликтов", - сказал он газете, описывая надежды на то, что три страны в конечном счете смогут поддерживать торговые отношения.