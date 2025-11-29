АТОР не ожидает полной отмены выдачи шенгенских виз российским туристам

Многократные визы и так не выдавались, это было исключение, которое случалось буквально в консульствах двух-трех стран, подчеркнула исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) не ожидает, что Евросоюз решит полностью прекратить выдачу шенгенских виз российским туристам, заявила в интервью ТАСС исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.

"Нет, такой перспективы я не вижу. Но вообще, вы знаете, в контексте всего происходящего, всех событий, ужесточений, новых рестрикций лучше рассматривать все вопросы после того, как они сформулированы и официально продекларированы", - сказала она.

Ломидзе напомнила, что вокруг отмены шенгенских виз для россиян было много спекуляций летом этого года. В результате было принято решение отменить выдачу многократных виз.

"Влияние этого запрета на туристические потоки, весьма мизерные, из России в страны Евросоюза минимально. Потому что многократные визы и так не выдавались. Это было исключение, которое случалось буквально в консульствах двух-трех стран", - резюмировала эксперт.

В начале ноября 2025 года Еврокомиссия запретила выдачу многоразовых шенгенских виз россиянам. Теперь граждане РФ должны обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить страны ЕС.