Эксперт Линганна: визит Путина в Индию может привести к важным соглашениям в обороне

Индийский эксперт по вопросам обороны и авиапромышленного сектора из Бангалора ожидает, что среди возможных договоренностей будет передача технологии истребителя-невидимки Су-57

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноября. /ТАСС/. Несколько стратегически важных соглашений, имеющих долгосрочное значение для обороноспособности Индии, могут быть согласованы в ходе предстоящего визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели. Об этом заявил ТАСС индийский эксперт по вопросам обороны и авиапромышленного сектора из Бангалора Гириш Линганна.

"Я ожидаю, что во время визита президента Владимира Путина будет подписано несколько важных соглашений в области обороны. Во-первых, соглашение о передаче технологии истребителя-невидимки Су-57, которое даст нам доступ к боевым возможностям пятого поколения, - прогнозирует аналитик. - Во-вторых, долгосрочные соглашения о техническом обслуживании и поставках запасных частей для уже находящейся на вооружении Индии российской техники - танков, подводных лодок, систем ПВО". По мнению Линганны, такие соглашения критически важны для бесперебойного функционирования существующих платформ.

Третьим направлением, по оценке эксперта, может стать расширение совместного производства вооружений по аналогии с проектом SJ-100. Речь может идти как о кораблестроении, так и о производстве современных систем вооружения.

Кроме того, эксперт ожидает подписания соглашений о подготовке индийских инженеров в области передовых оборонных технологий - от авиастроения до ракетных систем. Еще одной перспективной областью сотрудничества Линганна назвал разработку оружия на базе искусственного интеллекта. Он также отметил, что Россия может закрепить обязательства по поддержке системы ПВО С-400, которая остается одним из ключевых элементов индийской противовоздушной обороны.

"Комплекс таких соглашений позволит Индии укрепить оборонную автономию, несмотря на внешнее давление и западные санкции", - подчеркнул аналитик.

28 ноября пресс-служба Кремля сообщила, что Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. Визит имеет важное значение, поскольку дает возможность всесторонне обсудить обширную повестку российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, а также рассмотреть актуальные международные и региональные темы, подчеркнули в Кремле.